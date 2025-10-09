Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251009 - 1036 Frankfurt - Innenstadt: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Bezugnahme zur Meldung 251008 - 1035 Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(di) Die seit gestern (3. Oktober 2025) vermisste Doris S. aus Frankfurt konnte bereits im Laufe der Nacht wohlbehalten angetroffen werden.

Die Vermisstenmeldung wird hiermit zurückgenommen. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, etwaig verwendete Bilder der Vermissten sowie die persönlichen Daten zu löschen.

