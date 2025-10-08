Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251008 - 1034 Frankfurt - Altstadt: Räubertrio festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) In der Nacht von Montag (6. Oktober 2025) auf Dienstag (7. Oktober 2025) beraubten drei 18-Jährige einen ebenfalls 18-Jährigen und dessen Begleiter. Die Polizei nahm das Trio kurz darauf fest.

Gegen 01:10 Uhr hielten sich der 18-Jährige und sein 17-jähriger Begleiter am Mainkai in Höhe Am Leonhardstor auf, als einer des Trios auf den 18-Jährigen zukam und ihn in ein Gespräch verwickelte.

Hierbei forderte der Täter zunächst, dass ihm Geld gewechselt werden soll, was den beiden Jungen nicht möglich war. Nun forderte der Täter erneut die Herausgabe von Geld und verlieh dem Ganzen Nachdruck, indem er einen Elektroschocker präsentierte.

Die beiden weiteren Täter kamen nun hinzu, einer übernahm den Elektroschocker, drohte ebenfalls damit und forderte die Herausgabe von Geld. Dem kam der 18-Jährige nach, übergab einen 5-Euro-Schein und das Trio flüchtete fußläufig.

Die alarmierten Streifen trafen die drei Räuber im Bereich der Alten Mainzer Gasse an, als diese gerade erneut Passanten ansprachen, und nahmen sie fest.

Bei zwei der drei Räuber fanden die Beamten Bargeld im oberen dreistelligen Bereich auf. Zudem stellten sie augenscheinliches Falschgeld und Betäubungsmittel sicher. Den Elektroschocker fanden die Polizisten ebenfalls im Nahbereich.

Im weiteren Verlauf wurde die Wohnungsdurchsuchung bei einem der Täter angeordnet, welche Diebesgut anderer Taten zu Tage führte.

Die drei 18-Jährigen wurden für die weiteren Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht. Bei zwei Tätern wurde durch einen Richter eine Untersuchungshaft angeordnet. Der dritte Täter wurde nach Hause entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell