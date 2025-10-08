Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251008 - 1033 Frankfurt - Gallus: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Festnahme

Frankfurt (ots)

(yi) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Dienstagabend (7. Oktober 2025) einen 30-Jährigen fest, welcher zuvor in einem Hotel randalierte.

Demnach meldeten Zeugen der Polizei gegen 22:25 Uhr, dass ein Gast eines in der Hufnagelstraße befindlichen Hotels randaliere. Die Beamten begaben sich zur Örtlichkeit und forderten den Mann auf, die Zimmertür zu öffnen. Dieser weigerte sich und blockierte die Tür von innen. Nachdem die Tür geöffnet werden konnte, empfing der 30-Jährige die Polizisten mit Schlägen und Tritten. Den eingesetzten Polizeikräften gelang es schlussendlich, den Randalierer unter massiver Gegenwehr festzunehmen. Den Tatverdächtigen, welcher unter anderem einen der Polizeibeamten biss, brachten die Ordnungshüter in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main. Ersten Erkenntnissen zufolge schien der 30-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel zu stehen.

