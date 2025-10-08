PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251008- 1031 Frankfurt- Frankfurter Berg: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung- Bezugnahme zu 251007-1025 Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Der seit Freitag (3. Oktober 2025) vermisste 23-jährige Dominik G. aus Frankfurt konnte wohlbehalten angetroffen werden, die Vermisstenmeldung wird hiermit zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 13:08

    POL-F: 251007 - 1029 Frankfurt - Sachsenhausen: Fahndung nach Raub

    Frankfurt (ots) - (ha) In der Nacht vom 23.08.2025, auf den 24.08.2025 wurde ein 16-jähriger Geschädigter nach aktuellen Erkenntnissen in der Darmstädter Landstraße von vier bis fünf Tätern angegriffen, getreten und geschlagen. Die Täter beraubten ihn zudem seiner Wertgegenstände. Im Anschluss entfernten sie sich von der Örtlichkeit. Die Kriminalpolizei Frankfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 11:35

    POL-F: 251007 - 1028 Frankfurt - Gallus: Zusammenstoß mit Straßenbahn

    Frankfurt (ots) - (bo) Gestern Nachmittag (6. Oktober 2025) kollidierte eine Straßenbahn mit einem Auto. Der Fahrer des Autos kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen 16:10 Uhr beabsichtigte der 50-jährige Autofahrer auf der Mainzer Landstraße, Höhe der Hausnummer 420 verbotswidrig zu wenden, um die Fahrtrichtung zu wechseln. Nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren