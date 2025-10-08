Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251008- 1031 Frankfurt- Frankfurter Berg: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung- Bezugnahme zu 251007-1025 Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Der seit Freitag (3. Oktober 2025) vermisste 23-jährige Dominik G. aus Frankfurt konnte wohlbehalten angetroffen werden, die Vermisstenmeldung wird hiermit zurückgenommen.

