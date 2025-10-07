Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251007 - 1028 Frankfurt - Gallus: Zusammenstoß mit Straßenbahn

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Nachmittag (6. Oktober 2025) kollidierte eine Straßenbahn mit einem Auto. Der Fahrer des Autos kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 16:10 Uhr beabsichtigte der 50-jährige Autofahrer auf der Mainzer Landstraße, Höhe der Hausnummer 420 verbotswidrig zu wenden, um die Fahrtrichtung zu wechseln. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah er beim Wendeversuch die parallel fahrende Straßenbahn. Diese kollidierte frontal mit der linken Seite des Autos und schob dieses circa 10 Meter mit, bis beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Die Straßenbahnfahrerin sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Polizeibeamte sperrten die Straße von 16:10 Uhr bis 18:10 Uhr voll und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige an.

