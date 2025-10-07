Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251007 - 1026 Frankfurt - Eschersheim: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit heute Morgen (7. Oktober 2025) wird die 73-jährige Margot K. aus Frankfurt - Eschersheim vermisst.

Letztmalig wurde sie heute Morgen, gegen 06:45 Uhr, vor der Pflegeeinrichtung im Berkersheimer Weg gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Margot K. in einer hilflosen Lage befindet.

Sie kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, schmale Statur, nordeuropäisches Erscheinungsbild, kurze blonde Haare; bekleidet mit einer khaki-farbenen Dreivierteljacke und einer grauen Strickjacke.

Frau K. führt einen Rollator und eine Sauerstoffflasche mit sich.

Ein Lichtbild ist dem nachfolgenden Link zu entnehmen:

https://k.polizei.hessen.de/1110607948

Es besteht die Möglichkeit, dass sich Frau K. mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg nach Bad Orb befindet.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unter 069 / 755-51199 oder von jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell