Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251007 - 1025 Frankfurt - Frankfurter Berg: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(rü) Seit Freitagvormittag (03.Oktober 2025) wird der 23-jährige Dominik G. aus Frankfurt am Main vermisst.

Er wurde letztmalig am 03.10.2025 in seinem Elternhaus im Fliederweg gesehen. Der Vermisste könnte sich im Bereich des Bahnhofgebietes und im Stadtgebiet Frankfurt am Main aufhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Dominik G. kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 1,80-1,85 m groß, hat eine kräftige Statur, blonde kurze Haare, blaue Augen und unreine Haut. Er trug zuletzt einen weißen Nike Pullover mit schwarzem Logo, eine schwarze Trainingshose und schwarze Schuhe.

Wer hat Dominik G. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11200 oder jede andere Polizeidienststelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

