Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251002 - 1022 Frankfurt - Gutleutviertel: Mann mit Messer festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Ein 43-jähriger Mann hat in der Nacht von Samstag (04. Oktober 2025) auf Sonntag (05. Oktober 2025), einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er konnte durch Polizeibeamte des Überfallkommandos festgenommen werden. Bei ihm fanden die Beamten ein Messer auf.

Der Mann soll nach aktuellen Erkenntnissen gegen 04:20 Uhr ein Messer in einer Bar bedrohlich herumgezeigt haben, außerdem habe er mehrere verbale Drohungen geäußert. Als kurz darauf Einsatzkräfte des Überfallkommandos vor Ort eintrafen, befand sich der Aggressor im Streit mit einer Personengruppe auf dem Gehweg des Rotfeder-Ringes. Laut Angaben eines Zeugen hätte er zuvor ein langes Messer in seine Hosentasche gesteckt.

Die Einsatzkräfte gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen und forderten alle Anwesenden auf stehen zu bleiben und die Hände zu zeigen. Während alle Beteiligten der Aufforderung nachkamen, verblieb eine Hand des Aggressors dauerhaft in seiner Hosentasche. Als er sich dann in Richtung der Einsatzkräfte bewegte, überwältigten sie den 43-Jährigen, nach verbaler Androhung, durch den Einsatz des Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG /"Taser").

Im Anschluss erfolgte die Festnahme, die Beamten fanden in der betreffenden Hosentasche ein aufgeklapptes und arretiertes Taschenmesser. Der Mann muss sich jetzt für seine Handlungen strafrechtlich verantworten und wurde letztendlich In Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell