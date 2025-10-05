Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251005 - 1021 Frankfurt - Rödelheim: Sachbeschädigung durch politisch motiviertes Graffiti

Frankfurt (ots)

(ha) Unbekannte schmierten am Freitagmorgen (03. Oktober 2025) zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr ein Symbol mit Bezug zu dem Nahostkonflikt verteilt auf mehrere Klingelschilder eines Mehrfamilienhauses in der Flußgasse. Polizeibeamte nahmen eine Strafanzeige auf, das Graffiti konnte noch vor Ort rückstandslos entfernt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell