Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251004 -1020 Frankfurt - Flughafen: Hobbydrohnenpilot erhält teures Bußgeld

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Freitagmorgen (03. Oktober 2025) kam es am Frankfurter Flughafen auf Grund eines kurzzeitigen Drohnenflugs zu einem Polizeieinsatz, dem Drohnenpilot droht jetzt ein Bußgeld im fünfstelligen Bereich.

Gegen 06:00 Uhr ließ ein 41-jähriger Mann innerhalb der Flugverbotszone kurzzeitig eine Drohne fliegen. Diese wurde unmittelbar von Beamten der Bundespolizei detektiert. Eine Streife des 19. Polizeireviers konnte wenige Augenblicke später den Drohnenpiloten antreffen, der nach aktuellen Erkenntnissen seine neu erworbene Drohne kurz testen wollte.

Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet, ihm droht jetzt ein hohes Bußgeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell