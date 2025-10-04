Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251019 - Frankfurt - Sachsenhausen: Bezugnahme zu Vermisstenmeldung 1015 - Fahndungsrücknahme
Frankfurt (ots)
(ha) Der seit Freitag (03. oktober 2025) vermisste Mohamed S. konnte unversehrt angetroffen werden, die Vermisstenfahndung wird deshalb hiermit zurückgenommen.
