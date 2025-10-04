PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251004 - 1017 Frankfurt - Heddernheim: 40-Jähriger nach exhibitionistischen Handlungen festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Freitagabend (03. Oktober 2025) einen Mann fest, der zuvor exhibitionistische Handlungen vorgenommen hatte.

Der 40-Jährige befand sich gegen 22:20 Uhr im Bereich der Nassauer Straße / Brühlstraße. Er nahm dann nach aktuellen Erkenntnissen gezielt Augenkontakt mit zwei vorbeilaufenden Frauen im Alter von 20 und 22 Jahren auf, zog seine Hose herunter und manipulierte an seinem Glied. Kurz darauf eintreffende Polizisten nahmen den deutlich alkoholisierten Mann im Anschluss fest, er muss sich jetzt für seine Handlungen strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main

