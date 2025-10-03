Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251001 - 1015 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisstenmeldung
Frankfurt (ots)
Wo ist Mohamed S.? Das fragt sich die Frankfurter Polizei und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.
Der 76-Jährige ist aus einer Wohneinrichtung in Frankfurt Sachsenhausen abgängig. Herr S. ist dement, zeitlich und örtlich nicht orientiert und ist daher auf Hilfe angewiesen.
Er kann wie folgt beschrieben werden:
160 cm groß, zierliche Statur, kurze schwarze Haare, grauer Vollbart
Wer hat Mohamed S. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jede andere Polizeidienststelle
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell