Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251001 - 1015 Frankfurt - Sachsenhausen: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

Wo ist Mohamed S.? Das fragt sich die Frankfurter Polizei und bittet die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe.

Der 76-Jährige ist aus einer Wohneinrichtung in Frankfurt Sachsenhausen abgängig. Herr S. ist dement, zeitlich und örtlich nicht orientiert und ist daher auf Hilfe angewiesen.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

160 cm groß, zierliche Statur, kurze schwarze Haare, grauer Vollbart

Wer hat Mohamed S. gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jede andere Polizeidienststelle

