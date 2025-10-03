PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251003 - 1014 Frankfurt - Westend: Diverse Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte bemerkten am gestrigen Abend (02. Oktober 2025) gegen 21:50 Uhr insgesamt drei Farbschmierereien mit Bezug zu dem Nahostkonflikt im Frankfurter Westend, die Schriftzüge wurden unkenntlich gemacht.

Die drei Schriftzüge befanden sich, geschrieben mit roter Farbe, auf zwei Verteilerkästen und einem Briefkasten im Bereich der Rheinstraße und der Westendstraße. Während ihrer Streife bemerkten zwei Polizisten diese und machten sie unkenntlich. Eine fachgerechte Beseitigung erfolgt zeitnah. Die Ermittlungen bezüglich der aktuell noch unbekannten Verursacher wurden aufgenommen.

  • 02.10.2025 – 13:01

    POL-F: 251002 - 1012 Frankfurt - Rödelheim - Innenstadt: Sachbeschädigungen

    Frankfurt (ots) - (yi) Bereits Mitte September und am gestrigen Mittwoch (1. Oktober 2025) kam es an verschiedenen Örtlichkeiten im Raum Frankfurt a.M. zu diversen Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Die Schmierereien wurden unkenntlich gemacht. Gegen 08:00 Uhr stellte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Mittwoch (1. Oktober 2025) in der ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:00

    POL-F: 251002 - 1011 Frankfurt - Bockenheim - Sachsenhausen: Trickbetrügerin geschnappt

    Frankfurt (ots) - (di) Am gestrigen Nachmittag (01. Oktober 2025) setzten Zivilfahnder dem Treiben einer Trickbetrügerin ein Ende, die mehrfach versuchte, bei Wechselgeldgeschäften Beute zu machen. Bereits am Dienstag (30. September 2025) kam es in einem Kiosk in Bockenheim zu einem versuchten Geldwechselbetrug durch eine bis dato unbekannte Täterin. Anhand der ...

    mehr
