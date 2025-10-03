Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251003 - 1014 Frankfurt - Westend: Diverse Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien
Frankfurt (ots)
(ha) Polizeibeamte bemerkten am gestrigen Abend (02. Oktober 2025) gegen 21:50 Uhr insgesamt drei Farbschmierereien mit Bezug zu dem Nahostkonflikt im Frankfurter Westend, die Schriftzüge wurden unkenntlich gemacht.
Die drei Schriftzüge befanden sich, geschrieben mit roter Farbe, auf zwei Verteilerkästen und einem Briefkasten im Bereich der Rheinstraße und der Westendstraße. Während ihrer Streife bemerkten zwei Polizisten diese und machten sie unkenntlich. Eine fachgerechte Beseitigung erfolgt zeitnah. Die Ermittlungen bezüglich der aktuell noch unbekannten Verursacher wurden aufgenommen.
