Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251004 - 1016 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung und Sicherstellung mehrerer Messer

Frankfurt (ots)

(ha) In der Nacht von Freitag (03. Oktober 2025) auf Samstag (04. Oktober 2025) nahmen Polizeibeamte im Vergnügungsviertel Alt- Sachsenhausen einen Mann fest, der zuvor eine Flasche in Richtung einer Frau geworfen hatte und sie dabei verletzte. Davor stellten die Beamten im Zuge mehrerer Personenkontrollen insgesamt fünf Messer sicher.

Wie an jedem Wochenende war die Frankfurter Polizei auch um gestrigen Freitagabend mit verstärkten Einsatzkräften in Alt-Sachsenhausen unterwegs. Die Beamten führten diverse Personenkontrollen auch im Hinblick auf die seit 01.01.2025 bestehende Waffenverbotszone durch. Im Laufe der Nacht stellten die aufmerksamen Einsatzkräfte fünf Messer sicher, die so nicht mehr potenziell für Straftaten genutzt werden konnten. Es handelte sich konkret um drei Einhandmesser, ein sogenanntes "Neck Knife" und ein Taschenmesser, welches an einer Kette befestigt war. Gegen jeden der Eigentümer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei wird auch weiterhin verstärkt in diesem Bereich kontrollieren, um für die friedlich feiernden Menschen ein sicheres Umfeld zu gewährleisten.

Gegen 03:00 Uhr mussten die Beamten dann nochmals eingreifen. Ein 45-jähriger alkoholisierter Mann geriet nach aktuellen Erkenntnissen in Streitigkeiten mit einer Gruppe von Frauen. Im Verlauf dessen warf er eine Glasflasche gezielt in Richtung einer der Frauen, die durch die herumfliegenden Scherben leicht verletzt wurde. Die Beamten waren schnell zur Stelle und nahmen ihn direkt vor Ort fest. Auf Grund seiner Wohnsitzlosigkeit und dem Verdacht eines aufenthaltsrechtlichen Verstoßes wurde er in die Haftzellen des Polizeipräsidium Frankfurt gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell