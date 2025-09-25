Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden an der Wilhelm-Lange-Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 24. September zwischen 7.00 und 9.30 Uhr den, an der Wilhelm-Lange-Straße geparkten Renault eines 42-jährigen Böneners und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Das Fahrzeug des 42-Jährigen stand in diesem Zeitraum am Straßenrand. Bei dem Unfall wurde der linke vordere Kotflügel an dem Renault beschädigt.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381/916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(Tei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell