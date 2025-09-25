Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 82-Jährige wird Opfer einer Betrugsmasche

Hamm-Mitte (ots)

Als sie am 24.September gegen 10.30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Bank-Mitarbeiters bekam ahnte eine 82 Jahre alte Hammerin noch nichts Böses.

Die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung berichtete ihr von einer angeblichen offenen Forderung von mehreren Tausend Euro und entlockte der Dame die Geheimzahl ihrer Bankkarte.

Noch während des Gespräches erschien ein weiterer Mann und ließ sich ihre Karte aushändigen. Erst später vertraute sie sich in einer Arztpraxis den Mitarbeitern an, welche Verdacht schöpften und der Dame bei der Sperrung der Karte halfen.

Derzeit ist noch unklar, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Geld abgehoben wurde.

Die Dame beschreibt den Abholer der Karte als etwa 1,73 Meter groß mit gepflegtem Erscheinungsbild, kurzen dunklen Haaren und einem Oberlippenbart.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381/916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(Tei)

