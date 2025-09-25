PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 82-Jährige wird Opfer einer Betrugsmasche

Hamm-Mitte (ots)

Als sie am 24.September gegen 10.30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Bank-Mitarbeiters bekam ahnte eine 82 Jahre alte Hammerin noch nichts Böses.

Die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung berichtete ihr von einer angeblichen offenen Forderung von mehreren Tausend Euro und entlockte der Dame die Geheimzahl ihrer Bankkarte.

Noch während des Gespräches erschien ein weiterer Mann und ließ sich ihre Karte aushändigen. Erst später vertraute sie sich in einer Arztpraxis den Mitarbeitern an, welche Verdacht schöpften und der Dame bei der Sperrung der Karte halfen.

Derzeit ist noch unklar, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Geld abgehoben wurde.

Die Dame beschreibt den Abholer der Karte als etwa 1,73 Meter groß mit gepflegtem Erscheinungsbild, kurzen dunklen Haaren und einem Oberlippenbart.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381/916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(Tei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 14:50

    POL-HAM: Anwohnerin vertreibt Diebe aus ihrem Wohnwagen

    Hamm-Mitte (ots) - Eine aufmerksame Zeugin vertrieb am 24.September gegen 15.15 Uhr eine 3-köpfige Bande junger Männer aus ihrem abgestellten Wohnwagen. Die Täter hatten offenbar vorher das Fenster im Bereich der Deichsel aufgehebelt und waren darüber eingestiegen. Als sie angesprochen wurden, ergriffen die drei Männer die Flucht in Richtung Münsterstraße. Dabei ließen sie einen ebenfalls gestohlenen E-Scooter ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:32

    POL-HAM: Versuchter Paketdiebstahl

    Hamm-Mitte (ots) - Eine unbekannte Tatverdächtige wollte am Mittwoch, 24. September, gegen 11.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus am Peter-Röttgen-Platz zwei Pakete von einem Paketboten entgegennehmen. Dazu hatte sie zuvor den Namen eines fremden Briefkastens überklebt. Der aufmerksame Paketbote war skeptisch und fragte Anwohner, ob die Tatverdächtige wirklich im Haus wohne. Da dies verneint wurde, behielt der Paketbote die Pakete, in denen sich jeweils ein neues ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 09:31

    POL-HAM: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten auf der Dortmunder Straße

    Hamm-Herringen (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Dortmunder Straße zogen sich am Mittwoch, 24. September, zwei Mitfahrer gegen 15 Uhr leichte Verletzungen zu. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Dortmunder Straße in östliche Richtung. In Höhe der Sandbochumer Straße bremste er ab, da vor ihm ein Transporter in eine Grundstückseinfahrt abbog. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren