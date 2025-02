Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bankmitarbeiter vereiteln Schockanruf

Nordhausen (ots)

Am Dienstag wurde ein Mann in Nordhausen von Betrügern kontaktiert. In dem Schockanruf täuschten die Täter vor, dass ein Angehöriger des Mannes einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Zur Abwendung der vermeintlichen Haftstrafe sei nun eine Kautionszahlung erforderlich. In Sorge um seine Angehörigen begab sich der Rentner schließlich in eine Nordhäuser Bankfiliale, um einen entsprechenden Bargeldbetrag abzuheben. Die Mitarbeiter der Filiale wurden sofort hellhörig, durchschauten die Betrugsmasche und konnten den Schockanruf vereiteln.

Die Polizei wurde alarmiert, die schließlich ein Ermittlungsverfahren gegen die unbekannten Telefonbetrüger einleitete. Ein finanzieller Schaden entstand nicht.

Mehrfach wurden Bügerinnen und Bürger in Nordthüringen in dieser Woche mit sogenannten Schockanrufen konfrontiert. Meist reagierten die Angerufenen richtig: sie beendeten das Telefonat umgehend und informierten die Polizei.

Die Polizei warnt vor derartigen Schockanrufen, bei denen die Betrüger den Opfern eine vermeintlich eingetretene Notsituation suggerieren und die Sorgen der Opfer um ihre Angehörigen gezielt auszunutzen, um an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Die Polizei rät, derartige Telefonate umgehend zu beenden und Anzeige zu erstatten. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. In Deutschland verlangen Polizei oder Staatsanwaltschaft niemals eine Kaution. Sprechen Sie persönlich mit Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese über die Ihnen bekannten Rufnummern. Bei Fragen steht Ihnen Ihre örtliche Polizeidienststelle zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell