Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 251005 - 1018 Frankfurt - Praunheim: Brand eines Freizeitbootes in einer Kleingartenanlage
Frankfurt (ots)
(ha) Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstagmorgen (02. Oktober 2025) gegen 05:40 Uhr verständigt, da ein Freizeitboots, welches sich in einer Kleingartenanlage in der Hangrabenstraße befand, in Brand stand. Die Feuerwehr konnte das Boot schnell löschen, dieses wurde jedoch sehr stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auf Grund des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.
