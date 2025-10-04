PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251005 - 1018 Frankfurt - Praunheim: Brand eines Freizeitbootes in einer Kleingartenanlage

Frankfurt (ots)

(ha) Polizei und Feuerwehr wurden am Donnerstagmorgen (02. Oktober 2025) gegen 05:40 Uhr verständigt, da ein Freizeitboots, welches sich in einer Kleingartenanlage in der Hangrabenstraße befand, in Brand stand. Die Feuerwehr konnte das Boot schnell löschen, dieses wurde jedoch sehr stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen auf Grund des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

