POL-BOR: Südlohn - Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet
Südlohn (ots)
Tatort: Südlohn, Daimlerstraße; Tatzeit: 28.09.2025, 19.35 Uhr; Zwei Transporter aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände an der Daimlerstraße in Südlohn. Die Unbekannten öffneten am Sonntagabend gegen 19.35 Uhr gewaltsam die beiden Fahrzeuge und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Werkzeugen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)
