POL-BOR: Südlohn - Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Heek (ots) - Tatort: Heek, Leuskesweg; Tatzeit: 27.09.2025, 01.15 Uhr; Werkzeuge aus zwei Transportern gestohlen haben zwei bislang unbekannte Täter in Heek. Die beiden VW Transporter hatten in der Nacht zum Sonntag vor und auf dem Gelände einer Firma an der Straße Leuskesweg gestanden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Fenster und entwendeten aus dem Innenraum Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Die ...

