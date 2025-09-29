PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Burlo, Oedinger Straße (L 572); Unfallzeit: 29.09.2025, 10.00 Uhr; Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Burlo. Am Montag gegen 10.00 Uhr befuhr der Unbekannte die Oedinger Straße von Burlo kommend in Richtung Oeding. Etwa einen Kilometer nach dem Kreisverkehr überholte er einen vor ihm fahrenden Lkw. Als er wegen eines ihm entgegenkommenden Autos wieder einscheren musste, touchierte er die Front des 40-Tonners. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein, fuhr der Pkw in Richtung Oeding weiter. Es soll sich dabei um einen weißen Kombi gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

