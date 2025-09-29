Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Werkzeuge aus zwei Transportern entwendet

Heek (ots)

Tatort: Heek, Leuskesweg; Tatzeit: 27.09.2025, 01.15 Uhr;

Werkzeuge aus zwei Transportern gestohlen haben zwei bislang unbekannte Täter in Heek. Die beiden VW Transporter hatten in der Nacht zum Sonntag vor und auf dem Gelände einer Firma an der Straße Leuskesweg gestanden. Die Unbekannten öffneten gewaltsam die Fenster und entwendeten aus dem Innenraum Werkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Die erste Person war etwa 20 - 30 Jahre alt, schlank und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, darunter einen schwarzen Kapuzen-Hoodie mit unbekanntem Aufdruck über Bauch und Brust, eine helle Hose und weiße Schuhe. Die zweite Person war kräftig gebaut und hatte einen dunklen kurzen Vollbart. Dieser war bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einer dunklen Jacke, einer schwarzen Hose und trug schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

