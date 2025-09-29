POL-BOR: Gescher - In Kindergarten eingebrochen

Heek (ots) - Tatort: Heek, Stroot; Tatzeit: 29.09.2025, zwischen 01.40 Uhr und 01.57 Uhr; Erneut in eine Tankstelle eingebrochen sind bislang zwei unbekannte Täter an der Straße Stroot in Heek. In der Nacht zum Montag verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen und erbeuteten wiederholt eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. Anschließend flüchteten sie mit einem schwarzen Audi A4 oder A6, den sie ...

