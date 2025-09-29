PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - In Kindergarten eingebrochen

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Nordkamp; Tatzeit: zwischen 26.09.2025, 16.00 Uhr und 28.09.2025, 10.35 Uhr; In die Räumlichkeiten eines Kindergartens eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Nordkamp in Gescher. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und Schränke. Zudem beschädigten diese eine massive Holztür. Nach ersten Angaben entwendeten die Unbekannten technische Geräte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

