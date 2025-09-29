Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Erneuter Einbruch in Tankstelle

Heek (ots)

Tatort: Heek, Stroot; Tatzeit: 29.09.2025, zwischen 01.40 Uhr und 01.57 Uhr;

Erneut in eine Tankstelle eingebrochen sind bislang zwei unbekannte Täter an der Straße Stroot in Heek. In der Nacht zum Montag verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Geschäftsräumen und erbeuteten wiederholt eine unbekannte Anzahl an Zigaretten. Anschließend flüchteten sie mit einem schwarzen Audi A4 oder A6, den sie während der Tat in der Nebenstraße Kämpensiedlung abgestellt hatten. Die Unbekannten hatten ihre Gesichter maskiert und trugen Handschuhe. Ein Täter zog auffällig das rechte Bein hinterher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

