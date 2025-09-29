Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Belohnung nach Sexualdelikt deutlich angehoben

Bocholt (ots)

Mit dem anliegenden Plakat fahndet die Polizei Borken nach wie vor nach dem Täter eines Sexualdeliktes vom 24.08.2024 (Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5858140).

Der Sachverhalt wurde in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...Ungelöst" am 20.08.2025 ausgestrahlt. Im Nachgang der Sendung wurde die Belohnung deutlich angehoben. Für sachdienliche Hinweise, die zur Überführung des oder der Täter führen, wird nun der Betrag von 11.500 Euro ausgelobt.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise bitte an die Polizei Borken Direktion Kriminalität, KK 11, Tel. (02861) 9000. (pl)

