Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Geräteschuppen in Brand gesetzt

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Rudolf-Diesel-Ring;

Tatzeit: 28.09.2025, 23.30 Uhr;

In der Nacht zum Montag wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 23.30 Uhr alarmiert. Einsatzgrund war ein brennender Geräteschuppen am Rudolf-Diesel-Ring in Bahnhof Reken. Durch die Feuerwehr wurden die Flammen gelöscht. Das angrenzende Wohnhaus war zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Die Polizei geht nach dem Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell