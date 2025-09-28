Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Nach Unfall davongefahren

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Dechant-Tigges-Straße;

Unfallzeit: 25.09.2025, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Dechant-Tigges-Straße in Stadtlohn. Am Donnerstagnachmittag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand stehenden weißen Skoda Kodiaq angefahren und beschädigt. Den Spuren zufolge könnten die Schäden durch ein Fahrrad verursacht worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

