POL-BOR: Raesfeld - Auto angefahren und geflüchtet
Raesfeld (ots)
Unfallort: Raesfeld, Vennekenweg;
Unfallzeit: zwischen 26.09.2025, 17.00 Uhr, und 27.09.2025, 01.45 Uhr;
Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Vennekenweg in Raesfeld. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstag, 01.45 Uhr, hatte er zuvor einen auf einem Grünstreifen abgestellten grauen BMW angefahren und beschädigt.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell