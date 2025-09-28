Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Auto angefahren und geflüchtet

Raesfeld (ots)

Unfallort: Raesfeld, Vennekenweg;

Unfallzeit: zwischen 26.09.2025, 17.00 Uhr, und 27.09.2025, 01.45 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Vennekenweg in Raesfeld. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstag, 01.45 Uhr, hatte er zuvor einen auf einem Grünstreifen abgestellten grauen BMW angefahren und beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

