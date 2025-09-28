Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Unfall fordert zwei Verletzte

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden-Lünten, B 70 / Lünten Sand;

Unfallzeit: 26.09.2025, 12.35 Uhr;

Bei einem Unfall verletzt wurden zwei Fahrzeugführer am Freitagmittag in Lünten. Ein 24-jähriger Mann aus Xanten befuhr mit seinem Transporter die Straße Lünten Sand in Richtung Lünten. An der Kreuzung zur B 70 missachtete er die Vorfahrt eines 65-jährigen Mannes aus Gronau, der mit seinem Pkw in Richtung Alstätte unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Transporter um und blieb auf der Seite liegen. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrszeichen. Der Mann aus Gronau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der 24-Jähriger verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte beide in umliegende Krankenhäuser. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell