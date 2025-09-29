Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Einbruch in Hotel

Legden (ots)

Tatort: Legden, Haulingort; Tatzeit: 28.09.2025, zwischen 02.30 Uhr und 05.15 Uhr;

In ein Hotel eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Legden an der Straße Haulingort. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an einer Tür zu schaffen und gelangten so in das Innere des Hotels. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Sonntag zwischen 02.30 Uhr und 05.15 Uhr. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schubladen der Rezeption. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand noch nicht fest, ob die Täter Beute gemacht haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

