Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Sechs Autos aufgebockt und Reifen samt Felgen entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Borgwardstraße; Tatzeit: zwischen 27.09.2025, 14.00 Uhr und 28.09.2025, 11.20 Uhr;

Die Reifen und Felgen von sechs Autos entwendet haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Autohauses an der Borgwardstraße. Um die Tat zu begehen, verdeckten die Unbekannten die Überwachungskameras mit Plastiktüten. Anschließend hoben sie Pflastersteine aus einem gepflasterten Bereich und nutzten diese um die Pkw aufzubocken. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 14.00 Uhr und Sonntag 11.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
