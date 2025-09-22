LPI-SHL: Am Poller hängen geblieben
Suhl (ots)
Eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin blieb Sonntagnachmittag nahe der Straße "Am Mühlberg" in Suhl an einem die Zufahrt zum Rad- und Gehweg begrenzenden Poller hängen. Die Frau stürzte und kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Klinikum. Am Fahrrad entstand Sachschaden.
