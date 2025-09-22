LPI-SHL: Motorradfahrer schwer verletzt
Völkershausen (Heldburg) (ots)
Sonntagnachmittag fuhr ein 65-jähriger Motorradfahrer auf der Straße zwischen Gellershausen und Völkershausen, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Um das Motorrad kümmerte sich der Abschleppdienst. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell