Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verfolgungsfahrt mit einem Moped

Hildburghausen (ots)

Am 19.09.2025 stellten Beamte der PI Hildburghausen einen Simson-Fahrer fest, welcher zunächst gegen 16:57 Uhr die Friedrich-Rückert-Straße in Hildbugrhausen befuhr und bei Sichtung der Polizei umgehend sein Fahrzeug drehte. Die Beamten entschlossen sich daher den Kleinkraftfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Nun begann eine turbulente Verfolgungsfahrt durch die Ortslage Hildburghausen. Der Fahrer mit seiner Simson, an der lediglich ein Versicherungskennzeichen angebracht war, dass darauf hindeutet, dass es sich um ein Kleinkraftrad mit einer bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von 60km/h handeln müsste, fuhr den Beamten teilweise mit über 80km/h davon. Zwei Streifenwagen der PI Hildburghausen fuhren dem Fahrer unter Nutzung von Blaulicht und Martinshorn hinterher. Doch der Fahrer machte keine Anstalten anzuhalten. Er versuchte unter Erreichung der für ihn höchstmöglichen Geschwindigkeit und unter grobverkehrswidriger und rücksichtloser Fahrweise, wie das mehrfache entgegengesetzte Befahren von Einbahnstraßen, sowie das Befahren des belebten Marktes und Bahnhofs in Hildburghausen mit der ihm höchstmöglichen Geschwindigkeit. Hier mussten teilweise Passanten dem Fahrer ausweichen, vorallem im Bereich der Friedrich-Rückert-Straße, wo er den Fußgängerweg befuhr anstatt die Straße, um vor der Polizei zu fliehen. Aufgrund des angebrachten Kennzeichens konnte Kontakt zur Halterin des Fahrzeugs hergestellt werden. Diese zeigte sich koopererativ und erkannte die Gefahr der Verfolgungsfahrt. Nachdem dank ihr die Fahrerdaten aufrund der Beschreibung der eingesetztem Beamten zweifeslfrei bestätigt werden konnten, dass es sich höchstwahrscheinlich um ihren 17-jährigen Sohn handelt, wurde die Verfolgungsfahrt abgebrochen, um Unbeteiligte nicht weiter zu gefährden. Denn bis dahin dauerte die Verfolgungsfahrt ca. 20min an und zog sich durch die belebte Stadt. Im weiteren Verlauf meldete sich die Halterin, dass ihr Sohn mit seinem Zweirad zu Hause angekommen war. Beamte der PI Hildburghausen begaben sich ebenso zur Wohnanschrift. Dort wurde der 17-jährige Fahrer mit seinem Fahrverhalten konfrontiert, er als Beschuldigter wegen Unerlaubten Kraftfahrzeugrennnens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis belehrt. Eine Blutentnahme war nicht notwendig, jedoch wurde das Fahrzeug, sowie der Führerschein, der lediglich die Erlaubnis zum Führen von Kleinkrafträdern aufwies, vor Ort sichergestellt.

Illegale Rennen sind keine Mutprobe und kein Spaß, sondern eine Straftat. Auch das Flüchten vor der Polizei, kann im Einzelfall als illegales Rennen gewertet werden. Wer bei so etwas erwischt wird, riskiert hohe Strafen und den Führerschein - auch ohne Unfall oder Gefährdung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

