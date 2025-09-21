PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Du sollst nicht stehlen!

Meiningen (ots)

Von diesem Gebot hatten dreiste Langfinger in der Meininger Stadtkirche am Samstag offenbar noch nichts gehört. Aus den in einem Nebenraum abgestellten Rucksäcken der beiden Geschädigten wurden Geldbörse und Bargeld entwendet. Der oder doe Täer konnten unerkannt mit der Beute entkommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

