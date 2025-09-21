LPI-SHL: Du sollst nicht stehlen!

Zella-Mehlis (ots) - Eine 87-Jährige wurde zum zweiten Male Opfer einer Diebstahlshandlung in der Straße Eisenberg in Zella-Mehlis. Der erste Rosenstock in ihrem geliebten Garten wurde vom 30.07.2025 auf den 31.07.2025 entwendet. In der Nacht vom 18.09.2025 auf den 19.09.2025 wurde ein weiterer Rosenstock von unbekannten Tätern an sich genommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sollen sich bitte beim Inspektionsdienst Suhl unter der Angabe des Aktenzeiche ...

