LPI-SHL: Berauscht auf dem E-Scooter!
Schmalkalden (ots)
Im Rahmen der Bestreifung der Ortslage Schmalkalden kontrollierten Beamte der Meininger Polizei einen 25- jährigen E-Scooter Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest im Rahmen der Kontrolle erhärtete dann den Verdacht, dass der junge Mann das Kraftfahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel stehend führte. Eine Blutentnahme und eine Anzeige waren für ihn die Folge.
