POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus mehreren Pkw

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Am Stadtpark / Möllenweg / Johann-Christian-Eberle-Platz / Alter Schloßplatz Tatort: zwischen 26.09.2025, 09.40 Uhr und 28.09.2025, 14.00 Uhr;

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagmorgen und Sonntagmittag sind in Gronau Unbekannte in sechs Autos eingebrochen. Die Tatorte liegen an den Straßen Am Stadtpark, Möllenweg, Johann-Christian-Eberle-Platz und Alter Schloßplatz. Die Täter erbeuteten Bargeld und verursachten einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (sb)

