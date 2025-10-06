Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251006 - 1024 Frankfurt - Altstadt: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Sonntagmorgen (5. Oktober 2025) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 08:50 Uhr sei es ersten Erkenntnissen zufolge in der Kurt-Schumacher-Straße vor einem U-Bahn-Abgang zur Konstablerwache zu einem Streit zwischen dem 36-jährigen Geschädigten und einem bislang Unbekannten gekommen. Im Rahmen dessen habe der Unbekannte eine abgebrochene Glasflasche nach dem 36-Jährigen geworfen und diesen dadurch verletzt. Daraufhin sei der Aggressor mit einer Begleiterin in Richtung Große Friedberger Straße gelaufen. Rettungskräfte erstversorgten den Verletzten und brachten ihn sodann in ein umliegendes Krankenhaus.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 18-25 Jahre alt, circa 170 cm groß, schwarze Haare; trug eine schwarze Kappe, eine schwarz-weiße Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle, eine schwarze Umhängetasche und führte eine blaue Tüte mit sich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter und/ oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755-10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell