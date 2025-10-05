Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Durch Sprung Kollision mit Pkw entgangen

Delmenhorst (ots)

Am Samstagnachmittag, um 16:45 Uhr kam es auf der Kreuzung Schönemoorer Straße / Stedinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen zwei Pkw. Dabei kollidierte der Fahrer eines Daimler-Benz von Kaufland kommend zunächst beim Linksabbiegen mit einem Rechtsabbieger des Gegenverkehrs. Anschließend setzte der 72 jährige Unfallverursacher mit hoher Geschwindigkeit über den Kreuzungsbereich zurück bis auf den Gehweg, wo eine 22-jährige Passantin nur noch durch einen beherzten Sprung in das angrenzende Gebüsch einem Zusammenprall entgehen konnte. Zusätzlich zu dem weiteren Beinaheunfall wurden während der Unfallaufnahme altersbedingte körperliche Mängel durch die anwesenden Polizeibeamten bei dem 72-jährigen Delmenhorster festgestellt. Nach Kontaktaufnahme zu einem Staatsanwalt erging letztlich ein richterlicher Beschluss zur vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis, weshalb der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt wurde. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

