Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchsversuch am Tage

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025, zwischen 15:00 - 16:30 Uhr kam es in der Feldstraße zu einem Einbruchsversuch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte dabei die seitliche Hauseingangstür eines Einfamilienhauses aufzubrechen. Da sich die Tür nicht gewaltsam öffnen ließ, sah der Einbrecher von einer weiteren Tatausführung ab. Aufmerksame Nachbarn konnten einen dunkel gekleideten jungen Mann am Tatort beobachten.

Wer am Tattag verdächtige Personen im Bereich rund um den Tatort gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 an die Polizei in Delmenhorst zu wenden.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

