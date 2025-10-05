PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Unbefugter Gebrauch eines Pkw

Delmenhorst (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Hannover erhielt die Polizei Delmenhorst den Auftrag die Anschrift des in Delmenhorst wohnhaften Halters zu überprüfen. Der 69-jährige Delmenhorster äußerte sich verwundert über den Umstand, dass sein Pkw an einem Verkehrsunfall beteiligt sein sollte. Dieser befände sich aktuell in der Werkstatt. Nach Aufsuchen der Werkstatt durch die Streife konnte der Pkw dort angetroffen und die von der Polizei Hannover beschriebenen Beschädigungen festgestellt werden. Im Rahmen der Befragung stellte sich heraus, dass einer der Mitarbeiter den Pkw ungefragt für eine Fahrt nach Hannover genutzt hatte. Hinzukommend war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Den 22 jährigen in Surwold lebenden Mann erwarten nun Strafverfahren wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Heibült, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

