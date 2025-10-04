PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wardenburg - Einbruch in ein Gartencenter

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 03:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einem Gartencenter in der Dietrich-Dannemann-Straße in Wardenburg. Durch die unbekannte Person wurde eine Glasscheibe der Außenwand des Gartencenters eingeschlagen. Anschließend betrat die Person das Gartencenter, wodurch der Bewegungsmelder und anschließend die vorhandene Alarmanlage ausgelöst wurde. Die Person entfernte sich daraufhin aus den Räumlichkeiten und konnte nicht mehr festgestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Stoltz, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 14:50

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshausen - Einbruch in die Wildeshauser Tafel

    Delmenhorst (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 02.10.2025 auf Freitag, den 03.10.2025, verschaffte sich eine unbekannte Person Zugang zu den Räumlichkeiten der Wildeshauser Tafel in der Dr.-Klingenberg-Straße. Zunächst wurde durch die unbekannte Person versucht, die Haupteingangstür des Gebäudes aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte, woraufhin das Fenster ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 09:54

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht

    Delmenhorst (ots) - In der Zeit vom 02.10.2025 (22:00 Uhr) bis 03.10.2025 (16:45 Uhr) ist es in der Königsberger Straße in Delmenhorst zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf unbekannte Weise den ordnungsgemäß am Straßenrand der Königsberger Straße geparkten Pkw des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren