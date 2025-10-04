Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wardenburg - Einbruch in ein Gartencenter

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 03:30 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt zu einem Gartencenter in der Dietrich-Dannemann-Straße in Wardenburg. Durch die unbekannte Person wurde eine Glasscheibe der Außenwand des Gartencenters eingeschlagen. Anschließend betrat die Person das Gartencenter, wodurch der Bewegungsmelder und anschließend die vorhandene Alarmanlage ausgelöst wurde. Die Person entfernte sich daraufhin aus den Räumlichkeiten und konnte nicht mehr festgestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

