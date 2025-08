Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Unbekannter erbeutet Bargeld

In der Nacht auf Samstag suchte ein Einbrecher in zwei Pkw in Laupheim Brauchbares.

Ulm (ots)

Zwischen 19.45 Uhr und 9.30 Uhr machte sich ein Unbekannter an zwei Pkw zu schaffen. Die parkten in der Olympiastraße und in der Neustadt Allee. An beiden Fahrzeugen warf der Dieb mit einen Schachtdeckel eine Scheibe an. Dann stahl er aus den Autos eine Handtasche, einen Rucksack und Bargeld. Bereits vergangene Woche kam es in der Nacht auf Dienstag zu einem ähnlichen Fall. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6086921). Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden unter Tel. 07392/9630-0 entgegengenommen.

Hinweis ihrer Polizei:

Lassen Sie keine Wertgegenstände einfach so im Auto liegen. Vor allem offen sichtbare Wertgegenstände oder Taschen im Auto können Anreiz für Täter sein, das Auto aufzubrechen und die Sachen zu stehlen. Vergewissern Sie sich nach jedem Abstellen ihres Autos, dass dieses ordnungsgemäß verschlossen ist und alle Scheiben zu sind.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

