POL-UL: (GP) Ebersbach an der Fils - Geld aus Kasse gestohlen

Am Montagmorgen hatte es ein 25-Jähriger in Ebersbach auf Bargeld abgesehen.

Der 25-Jährige betrat gegen 10.30 Uhr zunächst den Verkaufsraum eines Geschäftes in der Hauptstraße. Dort forderte er bei der 39-jährigen und 53-jährigen Mitarbeiterin Bargeld. Nachdem dies verneint wurde, verließ er zunächst das Geschäft. Kurze Zeit später kam der Mann erneut. Er ging hinter die Kasse, schob eine der Mitarbeiterinnen zur Seite und entnahm sich Bargeld. Im Anschluss verließ er das Geschäft wieder. Dann ging in eine Bäckerei in der Kirchheimer Straße, forderte ebenfalls Geld und versuchte hinter die Theke zu gelangen. Dies wurde durch die 63-jährige Mitarbeiterin verhindert und der 25-Jährige verließ die Bäckerei.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Das mutmaßliche Diebesgut hatte er noch bei sich. Der Polizeiposten Ebersbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Angaben des Beschuldigten benötigte er wohl dringend Geld, um ein Bußgeld zu bezahlen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

