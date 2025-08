Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Anhänger löst sich vom Auto

Am Montag prallte ein Anhänger in Herbrechtingen gegen einen geparkten PKW.

Ulm (ots)

Um 16.45 Uhr fuhr eine 27-jährige VW-Fahrerin im Härtweg. Aus bislang unbekannter Ursache löste sich im Kurvenbereich der Anhänger. Dieser prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Audi. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Betroffene VW-Fahrerin muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

