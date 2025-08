Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Radfahrerin gestürzt

Verletzungen erlitt eine 49-Jährige bei einem Sturz am Montag in Ehingen.

Ulm (ots)

Um 6.30 Uhr war die Radlerin mit ihrem Pedelec in der Jokob-Locher-Straße unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte sie und zog sich dabei Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die 49-Jährige in ein Krankenhaus. Den Erkenntnissen zufolge verhinderte ihr Schutzhelm wohl schwerere Verletzungen. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Schwere oder leider manchmal tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

++++1521731 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell