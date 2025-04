Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Feuer unter Schulcontainer

Am heutigen Samstag ist um 18:27 Uhr die Feuerwehr Lehrte zu einem Feuer auf dem Schulgelände an der Südstrasse in der Kernstadt gerufen worden.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte am Schulgelände war bereits eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Eine nähere Erkundung ergab einen in voller Ausdehnung brennenden Stromkasten unter einem Schulcontainer. Mit einem C-Rohr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Da Flammen auch hinter das Profilblech der Außenwand gezogen waren, wurde ein Teil der Wand mit Hilfe eines Trennschleifers geöffnet und die dahinter liegende Dämmung ebenfalls abgelöscht. Eine Ausbreitung des Feuers in den Container selbst konnte durch das schnelle Eingreifen verhindert werden. Zu der Brandursache und der Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Lehrte mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften, der Feuerwehrpressesprecher und der Rettungsdienst.

