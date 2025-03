Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe erbeuten Kabeltrommeln

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang noch unbekannte Diebe hatten zwischen Samstagmittag (1.3.) und Montagmorgen (3.3.) Kabeltrommeln auf einer Baustelle in der Eschollbrücker Straße ins Visier genommen. Der Tatzeitraum begann bereits am Samstag gegen 12 Uhr, bemerkt wurde der Diebstahl erst am Montag gegen 7 Uhr. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten aus dem Innern der Baustelle die Trommeln. Nach ersten Ermittlungen nutzten die Täter offenbar ein Fahrzeug, um die Beute abzutransportieren und suchten damit im Anschluss in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Wert der entwendeten Kabel auf rund 15.000 Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 beim Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden.

