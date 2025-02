POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Samstag (15.02.2025) auf Sonntag (16.02.2025) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf den Parkflächen in der Kurzen Straße abgestellten grauen Suzuki. Der Halter des Fahrzeuges bemerkte einen Schaden am hinteren Stoßfänger, als er Sonntagmittag zu seinem Auto zurückkehrte. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die ...

