POL-PPRP: Brand in Obdachlosenunterkunft

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagabend, 15.02.2025 gegen 20:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Saarlandstraße/Rottstraße in Ludwigshafen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Hierbei befuhr ein vermutlich silberfarbener Mercedes mit zwei männlichen Insassen die Saarlandstraße in Fahrtrichtung Adlerdamm. An der Kreuzung zur Rottstraße bog der Fahrer in diese ein und übersah die in gleicher ...

